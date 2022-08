Lazio, situazione Acerbi: fuori rosa, aspetta solo l’Inter di Inzaghi

ROMA - La Lazio impegnata sul fronte cessioni. Pesa la situazione Francesco Acerbi, che da due giorni non si allena con la squadra e aspetta l’Inter. Non fa più parte del progetto biancoceleste dal ritiro di Auronzo: dopo il ritorno dalla fase di preparazione in Veneto, è sparito dai radar in attesa di fare le valigie e partire. La sua storia da laziale si sta per esaurire così.