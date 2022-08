Inter, contro la Lazio è LuLa a metà

Se Lukaku non funziona, tutta l'Inter ne risente. Ma la squadra di Inzaghi ha un problema: non ha ancora capito bene come innescarlo. Al contrario di quella di Conte che si poggiava e appoggiava sulle sue possenti spalle. Siamo solo alla terza giornata, il tempo per capire come giocare c'è. A Roma è scattato solo un campanello d'allarme. Ma intanto Romelu si è visto gli ultimi 20' abbondanti di partita dalla panchina.

Al contrario dell'amico e compagno di reparto, Lautaro non solo ha segnato da opportunista, ma è stato l'ultimo ad arrendersi (sua una delle ultime conclusioni parate da Provedel). Generoso come al solito, il Toro nelle ultime 13 partite viaggia a una media di quasi un gol a partita (sono 12 per l'esattezza). Lui non è andato via un anno, ha bene in testa gli schemi di Inzaghi. Da questo punto di vista, è facilitato. Al momento, è lui la faccia più visibile della LuLa. Implacabile sotto porta sia come punta di appoggio sia come prima punta. Inzaghi però non si può accontentare, ha bisogno naturalmente di entrambi gli attaccanti e di una squadra che li sostenga per 95', non solo per alcuni momenti delle partite. Altrimenti, si fa dura.