Inter, Lautaro non basta: difesa mai così male fuori casa dal 2011

Ne sa qualcosa proprio la formazione di Simone Inzaghi , che due settimane dopo il soffertissimo debutto in casa contro il Lecce vede già svanire la propria imbattibilità in trasferta , nonché quella assoluta, che resisteva dal 27 aprile , la notte del naufragio di Bologna costato di fatto lo scudetto. Quattro gol incassati in 180 minuti lontani da San Siro non sono numeri da Inter che punta allo scudetto e non si registravano nelle prime due partite esterne del campionato addirittura dal 2011-'12, con i sette gol tra Palermo e Novara che costarono il posto a Gian Piero Gasperini . Del resto i nerazzurri non erano neppure più abituati a perdere in campionato già nel mese di agosto, se è vero che l’ultimo rovescio agostano risaliva alla stagione 2018-’19, quando la squadra allenata da Luciano Spalletti cadde al debutto sul campo del Sassuolo (1-0).

Lazio, secondo tris consecutivo all'Inter all'Olimpico

Certo gli ottimisti possono sorridere pensando che nell’anno dello scudetto targato Antonio Conte il sapore amaro dela sconfitta fu ingoiato già alla quarta giornata, proprio nel derby, ma soprattutto che per quest’anno l’Inter non dovrà più affrontare la Lazio in trasferta in campionato, se è vero che proprio al 3-1 del 16 ottobre 2021 risaliva l’ultima volta in cui i nerazzurri avevano incassato tre reti in Serie A.

Inter, Lautaro-gol non si ferma più

Fatale pensare che il gioco di Maurizio Sarri possa essere difficile da digerire per l’Inter di Inzaghi. Del resto le occasioni da rete l’Inter le ha create anche all’Olimpico, cedendo invece sul piano dell’organizzazione difensiva, ma siamo pur sempre a inizio stagione, la condizione atletica è imperfetta e l’inserimento di Lukaku negli schemi di una squadra che tatticamente aveva cambiato pelle rispetto all’era Conte richiede tempo. Chi invece è già in perfetta forma è Lautaro Martinez: per il Toro in tre giornate un assist e due gol, che fanno salire il totale in nerazzurro a 76. Con nove reti messe a segno nelle ultime 10 partite di Serie A Lautaro è il capocannoniere del campionato da aprile in avanti: una certezza da cui ripartire in una notte da dimenticare.