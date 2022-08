Marotta sicuro: “Proprietà straniere hanno aiutato il calcio italiano”

Ben vengano gli investitori stranieri per il calcio italiano. Con i loro fondi, ma soprattutto con il loro modo di intendere le società calcistiche italiane e il business che gira intorno a loro, hanno dato una sterzata a un settore altrimenti in profonda crisi, anche peggiore di quella che vediamo comunque. A dirlo è Beppe Marotta , amministratore delegato dell' Inter , che è intervenuto durante un evento legato alla fine del calciomercato .

Marotta: “Abbiamo riscritto un modello, trasformando il mecenatismo puro”

La stessa Inter è di proprietà cinese da qualche anno. Marotta spiega: “Il calcio italiano era ed è tutt'ora in grandissima contrazione finanziaria. Abbiamo riscritto un modello, visto che per 40-50 anni era di mecenatismo puro, con grandi imprenditori locali che investivano nella squadra per cui tifavano”.