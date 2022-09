Lautaro smentisce la crisi con la compagna: "Solo falsità"

Lautaro, attacco agli haters: "Con Agustina è tutto a posto"

Intanto, però, il pomeriggio in terra ceca non è stato tranquillo per Lautaro, che poco dopo la fine della partita ha tenuto a smentire via Instagram le voci delle ultime ore circa una possibile crisi con la compagna Agustina Gandolfo. L’attaccante dell’Inter ha pubblicato una Story corredando attraverso un lungo messaggio-sfogo una foto che lo vede abbracciato con la compagna, poche ore dopo il "giallo" dell'account Instagram prima hackerato e poi sbloccato: “Perché vi inventate storie su una possibile separazione? - l'affondo del giocatore - Io e mia moglie stiamo insieme e stiamo bene, non c’è nulla da spiegare o da chiarire. Siamo felici, vogliamo goderci i nostri momenti insieme. Non date retta alle sciocchezze e alle falsità. Ieri notte mi hanno hackerato e chiuso l’account Instagram, stamattina per fortuna sono riuscito a recuperarlo”. Lautaro e Agustina, modella e fashion blogger nativa di Mendoza, si sono conosciuti nel 2018 e dal 2021 sono genitori della piccola Nina.