Dzeko trascina l'Inter: il bosniaco entra nella storia della Champions League

Da Liverpool a Plzen. Cosa unisce due delle città calcisticamente più agli antipodi in Europa? Semplice, il fatto che sono state le ultime due “terre di conquista” dell’Inter in Champions League.

Inter, perché il successo di Plzen è storico Grazie al 2-0 in casa del Viktoria nella seconda partita della fase a gironi dell’edizione 2022-’23, infatti, i nerazzurri hanno infilato il secondo successo esterno consecutivo nella competizione dopo l’amaro 1-0 di Anfield dello scorso nel ritorno degli ottavi di finale, insufficiente per evitare l’eliminazione dopo la sconfitta per 2-0 a San Siro nella gara d’andata. L’”impresa” non si registrava in casa nerazzurra addirttura dall’ottobre 2011 contro Cska Mosca e Lille.

Inter, Dzeko fa due passi nella storia della Champions A sbloccare il risultato è stato Edin Dzeko, schierato ancora titolare in assenza di Romelu Lukaku, ma in coppia in avvio con Joaquin Correa e non con Lautaro Martinez. Il centravanti bosniaco non ha tradito la fiducia di Inzaghi, trovando il gol numero 51 in carriera in Europa, il 25° in Champions e il quarto con la maglia dell’Inter, tutti in Champions League. Quello che ha sbloccato il match della Doosan Arena è stato però anche un gol storico per motivi… anagrafici, visto che con i suoi 36 anni e 180 giorni Dzeko è diventato il secondo marcatore più anziano dell'Inter in Champions League dietro a Javier Zanetti (37 anni e 71 giorni).