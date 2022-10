Inter, Lautaro: "Il digiuno non mi pesa, offerta Barcellona acqua passata"

Il Toro, molto vicino al Barcellona in passato, ha risposto sbrigativamente alla domanda sui blaugrana: "Ormai è acqua passata, oggi sono un giocatore dell'Inter: è quello che ho voluto, darò il meglio per l'Inter. Zanetti ha detto che sono un punto di riferimento? Per me è un orgoglio, lui è una bandiera. Io lavoro per dare il meglio, per dare una mano ai compagni, per crescere ogni giorno".

Lautaro Martinez: "Firmo per la vittoria. Il gol? Resto tranquillo"

Sulla partita di mercoledì: "Firmo per il pareggio? No per la vittoria. Sappiamo che il Barcellona ha giocatori di qualità, che proveranno l'uno contro uno e quindi servirà intensità. Spero di giocare bene, con personalità, di fare quello che abbiamo preparato. Il digiuno di nove gare? Sono tranquillo, per il lavoro che faccio e la mano che do ai miei compagni. Dovevo dare qualcosa di più per la squadra e ho cercato di fare quello. Come capita a tutti gli attaccanti devo essere pronto, il gol arriverà quando meno me lo aspetto".

Lautaro Martinez: "Le polemiche? L'arbitro ha fatto le sue valutazioni"

Sulle polemiche della gara di andata: "Noi dobbiamo pensare alla nostra partita, quello che è successo è successo, l'arbitro ha deciso e ha fatto le sue valutazioni. Domani noi vogliamo pensare al nostro, fare il nostro lavoro e lo farà anche l'arbitro. Lukaku, Brozovic e Correa sono forfait pesanti, ma possiamo sopperire alle loro assenze".