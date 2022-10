Fiorentina-Inter, Kuzmanovic: "Nerazzurri miglior squadra d'Italia"

Sabato 22 ottobre alle ore 20.45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze andrà in scena Fiorentina-Inter , sfida valida per l'11° giornata di Serie A.

Al momento le due squadre sono separate da ben otto punti in classifica (nerazzurri 18 al 7° posto, Viola a 10 punti e al 13° posto in Serie A ).

Kuzmanovic non ha dubbi: "Inter la squadra più forte d'Italia"

Arrivato in Italia nel 2007 dal Basilea, il serbo ha giocato per due anni alla Fiorentina prima di trasferirsi allo Stoccarda, in Bundesliga. Tra il 2013 e il 2015 poi tornò in Serie A, questa volta all'Inter, sulla sponda nerazzurra del Naviglio.

Ai microfoni di Radio Bruno, il serbo classe 1987 ha detta la propria opinione sulla gara tra nerazzurri e Viola:

"L'Inter è forte, in questo momento giocano bene. Li ho guardati pure contro il Barcellona. Sarà una partita tosta per i viola, a mio parerel'Inter è la formazione più forte d'Italia. La Fiorentina deve giocare in modo aperto e deciso, se attendono e lasciano fare il gioco agli avversari allora diventerà complicato".

A Kuzmanovic viene chiesto anche un parere sui centrocampisti a disposizione del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano:

"Non so chi merita di giocare di più. L'allenatore sta cercando i tre migliori da mettere in campo. Se un tecnico cambia molto vuol dire che non è tanto soddisfatto: è' complicato modificare tutto ogni partita: se guardo l'Inter vedo che tre/quattro titolari ci sono sempre".