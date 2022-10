Inter, Dzeko: "All'inizio troppe sconfitte, ora va meglio"

Edin Dzeko parte dalla panchina nell'Inter che affronta la Fiorentina. L'attaccante bosniaco, però, prima della partita va al di là dell'incontro del Franchi e racconta com'è stato fino a questo momento il campionato nerazzurro, squadra chiamata a vincere per non perdere posizioni in classifica.

Dzeko: "Stiamo dando tutto in campo" Dzeko dice: "Stiamo dando tutto in campo, dal primo all'ultimo che entra e questa è la cosa più importante. Non abbiamo avuto un inizio facile, abbiamo perso troppe partite per una squadra come l'Inter. Ultimamente stiamo facendo bene, ma il campionato è lungo e dobbiamo continuare a dare il massimo tutti. Solo così possiamo vincere".