Inzaghi avverte tutti: "Dato un grande segnale"

Inzaghi avverte tutti i concorrenti: "Oggi abbiamo dato un grande segnale". Poi continua nel film del match: "Al 30', sul 2-0, eravamo in controllo, poi abbiamo preso un gol e come spesso di capita ci siamo innervositi. Questo non va bene. Dovevamo continuare anche se l'arbitro ha concesso il penalty dopo essere stato richiamato al Var. Però c'è stata una grandissima reazione in un campo dove hai 47 mila persone che urlano per tutta la partita".

Inzaghi: "Non vediamo l'ora di riavere Lukaku e Brozovic"

Sta finendo la lunga attesa e poi l'Inter sarà al completo: "Non vediamo l'ora di riavere Lukaku e Brozovic, così come Gagliardini. Ora stiamo giocando con giovani di grandissima prospettiva, ma non è facile quando vai su campi come Barcellona e Firenze. Ci aiuteranno nelle rotazioni".

Lautaro e Correa: "Del primo non ero preoccupato, ero tranquillo anche quando non segnava perché aveva sempre ocasioni e giocava per la squadra, dal 13 agosto. Poi se fa due gol, tanto meglio. Correa ha grandissime qualità, oggi ha fatto molto bene per 55', al servizio della squadra. Ha bisogno di continuità e all'Inter non può averla come gli capitava alla Lazio. Può solo crescere e ci aiuterà".

Inzaghi: "Zhang è stato con noi da ieri, anche sul treno"

Inzaghi sottolinea la vicinanza della proprietà: "E' sempre presente, il presidente Zhang era con noi da ieri, anche in treno, ed è una presenza molto importante come quella di Marotta, Ausilio e Zanetti, tutte persone che vogliono il bene comune dell'Inter". Il tecnico spiega perché al gol del 4-3 è rimasto seduto in panchina: "Perché altre volte sono rimasto fregato, sempre meglio aspettare che la rete venga convalidata". Su Handanovic: "E' il nostro capitano, in questo periodo ha un problema fisico". Infine, si parla della famosa cena dei buoni propositi: "I confronti sono quotidiani, siamo più in sala video che in campo. Questa squadra ha un'anima, vogliono continuare a vincere. Abbiamo un ottavo da giocarci, poi la Supercoppa e in campionato, anche se siamo in ritardo, vogliamo essere lì".