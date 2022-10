L'Inter vince ancora, Calhanoglu: “Siamo sulla strada giusta”

Alla quarta vittoria consecutiva in campionato, il 3-0 alla Sampdoria , l' Inter intravvede di nuovo le posizioni di vertice. Nello spogliatoio, però, si tengono i piedi per terra: nessuna euforia esagerata. Ma la consapevolezza di aver intrapreso un cammino giusto, finalmente all'altezza delle aspirazioni della squadra di Inzaghi .

Ha trovato la via rete, la terza del match, e quindi forse vede la luce in fondo al tunnel di un periodo piuttosto deludente Joacquin Correa: “Vamos”. Calhanoglu, che nel ruolo di regista al posto di Marcelo Brozovic, benissimo si è comportato fino a questo momento, è sicuro: “Siamo sulla strada giusta”. Usa Instagram anche Dimarco per sottolineare la gioia per il rotondo successo di San Siro: “Altri tre punti, andiamo”.

Vero che rosicchiare punti al Napoli è difficile, ma l'Inter ora pensa partita dopo partita. E la prossima sarà contro l'eterna rivale, la Juve.