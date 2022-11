Dzeko: "Le prestazioni? Gioco così da 15 anni. Ho voglia di continuare all'Inter"

Tre punti pesanti per il morale e per la classifica per l'Inter di Simone Inzaghi, che a Bergamo finalmente vince uno scontro diretto in trasferta e dà un segnale alle rivali in campionato. Edin Dzeko, tra le note più positive dei nerazzurri, ai microfoni di Dazn ha espresso la sua soddisfazione per la doppietta e per la sua prestazione.