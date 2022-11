Atalanta-Inter 2-3: tabellino, statistiche e marcatori

BERGAMO - L'Inter vince 3-2 in casa dell'Atalanta. Sono i padroni di casa a portarsi avanti con Lookman su calcio di rigore, ma il primo tempo si chiude in parità a seguito dell'1-1 firmato Dzeko. Nella ripresa il raddopio di Dzeko e l'autorete di Palomino lanciano l'Inter: Palomino si riscatta accorciando le distanze, ma non basta.