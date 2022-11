Asllani carica l'Albania: "Con l'Italia rendiamo felici i nostri tifosi"

L'Albania si prepara ad affrontare l'Italia in amichevole. In campo ci sarà anche Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter: una partita che per lui sarà speciale visto che nel nostro Paese vive da quando aveva 2 anni. Dal ritiro, ha presentato così l'incontro tra due squadre che non parteciperanno ai prossimi Mondiali. "Sarà una partita speciale per me, visto che vivo in Italia da quando avevo 2 anni. Ho molti amici lì e spero che andremo bene. Sappiamo che sarà una partita molto difficile con l'Italia, ma cercheremo di rendere felice la nostra gente".

Asllani: "Con i miei compagni dell'Inter abbiamo parlato molto della partita" Asllani ha avuto modo di avvicinarsi ad Albania-Italia parlandone con i suoi compagni dell'Inter: "Non mi hanno tartassato, però mi hanno chiesto tante cose, ad esempio dove saranno alloggiati, quando giocheremo e cose così. Abbiamo parlato molto di questa partita e non vedo l'ora. L'Italia ha un livello molto alto, ma cercheremo di fare il nostro gioco. Abbiamo le nostre qualità. Il gruppo è unito, poi quando non si vince puntualmente arrivano delle voci. Ma noi dobbiamo continuare così".