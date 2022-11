Inter, Onana sull'esclusione dal Camerun: "Non c'entra il gioco coi piedi"

Onana ha lasciato il Qatar dopo il diverbio col ct del Camerun Song. Intercettato all'aeroporto da un inviato del sito spagnolo Relevo, il portiere dell'Inter ha ammesso: "Io sto bene. Che la mia esclusione sia giusta o meno ora non ha più importanza. Ora la cosa più importante è che il Camerun vinca sempre. Gli auguro tantissima fortuna. Se in questa vicenda ha influito il gioco con i piedi? No, no, quello non c'entra nulla (sorride, ndr)".