Onana gioca in Camerun: partitella con i bambini su un campo in terra

Visioni diverse con l'allenatore Song e per Andrè Onana i Mondiali in Qatar sono finiti dopo la prima partita. Il suo Camerun poi non ha passato i gironi, pur vincendo contro il Brasile. Il portiere dell'Inter, intanto, era tornato in patria dove ha deciso di passare i giorni liberi in un modo originale e simpatico.

Onana: partitella da centrocampista Onana ha unito l'utile al dilettevole. Per mantenersi in ritmo partita, infatti, ha deciso di giocare una partitella con i bambini in Camerun. E ha giocato nell'insolito ruolo di centrocampista, dimostrando di non cavarsela poi tanto male. Tantissimo il pubblico presente per l'occasione, probabilmente irripetibile.