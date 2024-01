Frattesi fa lo scavetto al dischetto prima del rigore di Henry: altra bufera social

Inter-Verona non finisce più. Si allunga la coda polemica lasciata in eredità dalla sfida al "Meazza" . I nerazzurri hanno vinto 2-1 e si sono laureati campioni d'inverno dopo essere stati graziati da un calcio di rigore sbagliato da Henry al minuto di gioco numero cento. A ore di distanza dal fischio finale dell'arbitro Fabbri il concitato finale di gara è ancora sotto la lente d'ingrandimento.

Inter-Verona, nuove polemiche

Dal caos scatenato dall'esultanza di Dimarco e Acerbi in faccia a Henry, passando per la replica dello stesso Dimarco ai "moralisti" sui social, sono iniziate a circolare in rete con insistenza le immagini di una particolare situazione di cui si è reso protagonista Frattesi. L'episodio, motivo del contendere, si è verificato dopo che, a margine di un check al VAR, è stato assegnato il penalty del possibile 2-2 agli ospiti.