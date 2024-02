La Curva Nord dell'Inter nel nuovo album di Kanye West

Kanye West è uscito con il suo nuovo album "Vultures1" in collaborazione con il rapper Ty Dolla $ign. L'artista americano è tornato con nuova musica dopo tre anni dalla pubblicazione di "Donda", suo ultimo lavoro discografico, e in una canzone si possono sentire i cori della Curva Nord dell' Inter .

Kanye West campiona la Curva dell'Inter per il suo nuovo disco

Ye, infatti, ha inserito la parte della tifoseria più calda nel brano "Carnival", in cui si possono sentire i sostenitori nerazzurri come "choir vocals". Nessun edit ma tutto registrato nello studio con un videoclip. Presente anche un campionamento per la canzone "Stars" sotto la voce di "crowd vocals".