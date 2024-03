Sommer infortunato: lascia la Svizzera e torna in Italia, Inter in ansia

Yann Sommer , rimasto vittima di un infortunio alla caviglia destra che lo ha costratto a essere sostituito al 38' dell'amichevole tra Danimarca e Svizzera (0-0) , farà ritorno in Italia nelle prossime ore per sottoporsi a esami strumentali. Il portiere dell' Inter , colpito involontariamente dell'ex Atalanta , Rasmus Hojlund , intento a cercare di ostacolarne un rinvio, verrà sostituito da Jonas Omlin del Borussia Moenchengladbach in vista del test in programma il prossimo martedì 26 marzo contro i padroni di casa dell' Irlanda .

Sommer a forte rischio forfait per Empoli-Inter

Sommer è ovviamente a rischio forfait anche per Empoli-Inter (primo aprile). Audero è in pre-allarme per il match al "Castellani". Il ct della Svizzera, Murat Yakin, in mixed zone dopo la partita al Parken Stadium di Copenhagen, aveva commentato: "All'inizio, per qualche minuto dopo la distorsione, Yann è riuscito a continuare a giocare per cui spero non si tratti di nulla di grave. C'è un po' di preoccupazione, è normale, ma spero possa riprendersi al più presto".