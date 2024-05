Diretta Inter a Oaktree: segui aggiornamenti e ultime notizie LIVE

MILANO - Il tempo di Steven Zhang e di Suning sta per scadere, a breve si conoscerà il futuro dell’Inter. Oaktree, fondo USA, è pronto a dare l’annuncio della proprietà. Tutto da capire come Zhang jr. possa pensare di “salvarsi” e tenere in mano la società nerazzurra . Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale in una giornata molto frenetica.

14:30

Oaktree, le nuove quote dell'Inter

A conclusione del processo, Oaktree si ritroverà in possesso del 99,6% delleazioni nerazzurre. E il notaio Carlo Marchetti, già membro dell’attuale CdA interista proprio in quota al fondo americano, potrebbe assumere un ruolo più importante.

14:22

Zhang-Oaktree, nessuna ipotesi proroga

La richiesta di una proroga ad Oaktree oltre a non esserci stata, come fatto sapere proprio dal fondo americano, non avrebbe nemmeno le basi o la sostanza per essere avanzata. E non sono mai arrivate conferme in merito ad un canale aperto last-minute con la Cina.

14:15

Marotta sul futuro: "Non abbiamo paura"

L'unico a parlare di questa situazione è stato l'ad Marotta: "Cosa faremo per continuare a vincere? Difficile riconfermarsi, ma stiamo già pensando a nuove strategie. Alzeremo l’asticella, ma non abbiamo paura perché siamo l’Inter".

14:10

È il giorno di Oaktree: le prime mosse

In attesa di trovare un compratore il fondo dovrà gestire l’azienda: ecco tutti gli step legati al club nerazzurro. LEGGI TUTTO

14:05

Inter-Oaktree: è pronto l'annuncio

Il countdown è agli sgoccioli: Zhang diserta la festa al Castello, Il fondo Usa ha pronto l’annuncio. Ecco cosa succederà oggi. LEGGI TUTTO

14:00

La giornata decisiva per l'Inter

Passa il tempo e l’Inter è sempre più vicina a Oaktree. Zhang deve rientrare dei 380 milioni di finanziamento ricevuto nel 2021. Nel pomeriggio il fondo americano è pronto a dare l’annuncio della nuova proprietà.

