Inter, Lautaro vuole uno stipendio alla Vlahovic

MILANO - Che la volontà sia quella di restare all’ Inter è fuori discussione. Lautaro non si sente solo capitano, ma anche simbolo e rappresentante di certi valori. Senza contare, poi, il legame con la città di Milano, suo e della sua famiglia. Il rinnovo del suo contratto, però, resta un nodo. E le ultime evoluzioni societarie non aiutano certo scioglierlo, se non altro in tempi rapidi. Come, in verità, desiderebbe lo stesso argentino, alla luce di quanto detto domenica sera: «Questa settimana, prima della fine della stagione, dobbiamo cercare un accordo». Fosse solo una questione di tempo, si tratterebbe solo di aspettare : ci vediamo, ci sediamo attorno ad un tavolo, raggiungiamo un’intesa e poi, quando sarà possibile, ratifichiamo il nuovo contratto.

Lautaro e il rinnovo: non meno di Vlahovic

La realtà invece racconta come ci sia ancora distanza tra le parti. E nemmeno così ridotta. Inevitabile, per immaginare di raggiungere un accordo, venirsi incontro a vicenda. Tuttavia, finora, nonostante ripetuti contatti e appuntamenti, tutti comunque all’insegna della cordialità, non c’è stato modo di sbloccare la situazione. Il primo problema è che ci sono basi di partenza differenti. Lautaro, infatti, forte di quest’ultima stagione da dominatore, e non solo, chiede che gli venga riconosciuto tale status. Così, se Vlahovic a partire dalla prossima annata diventerà il più pagato della serie A, con il suo ingaggio che automaticamente si alzerà fino a 12 milioni, allora Lautaro sente di non essere da meno. La sua richiesta, come anticipato dal nostro direttore Ivan Zazzaroni domenica sera a Pressing, sarebbe nello specifico di 12 milioni a salire, con scadenza spostata al 2028. Per l’Inter, però, queste cifre sono assolutamente incompatibili con le possibilità del club. Anzi, pure spingersi a 10 sarebbe un problema. E tutto in attesa di capire come vorrà muoversi Oaktree, nel momento in cui dovesse assumere il controllo dell’Inter.

La disponibilità di Lautaro sul rinnovo