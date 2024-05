Oaktree, è il giorno: cosa cambia per l’Inter. Ecco le prime mosse

A 24 ore dal game over, sancito dal comunicato di Zhang, si guarda oltre: cosa potrà cambiare dopo che Oaktree avrà azionato il pegno? Tecnicamente, nulla esclude che il fondo possa concedere ulteriore tempo, ma i toni bellicosi di Zhang rendono questa eventualità meno probabile. Inoltre, Oaktree difficilmente prolungherà il prestito senza contropartite tangibili, che ora sembrano complicate da ottenere. Se domani il pagamento non sarà arrivato, partiranno subito le procedure di escussione, a meno che il regolamento del prestito non preveda un periodo di grazia, ossia qualche giorno in cui il default può ancora essere sanato. In Lussemburgo, le procedure sono molto rapide: entro 24/48 ore, Oaktree potrà annunciare di aver acquisito la proprietà di Grand Tower e quindi dell’Inter.

Seguirà sicuramente la convocazione di un’assemblea degli azionisti per sostituire i membri del CdA nominati da Suning con persone scelte dal fondo. Come si muoverà quindi il nuovo proprietario? Secondo alcune voci, Oaktree avrebbe già pronto un acquirente (forse arabo) a cui trasferire le azioni dell’Inter con una sostanziale plusvalenza. Una variante di questa tesi è che Oaktree abbia ostacolato il rimborso del prestito proprio per ottenere questo risultato. Tuttavia, un creditore non può impedire al debitore di adempiere, e abbiamo due ragioni per non credere alle ipotesi in circolazione.