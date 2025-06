Acerbi, dopo il ko in Champions e il no alla nazionale, la foto al mare con la moglie

A due giorni dalla sfida tra Norvegia e Italia, continua a far discutere il caso Acerbi. Il difensore dell'Inter, che ha scelto di non rispondere alla convocazione di Luciano Spalletti, è attualmente in vacanza con la sua famiglia, come testimoniano le foto pubblicate sui social dalla moglie Claudia. Un Acerbi che non ha certo perso il sorriso, mentre gli Azzurri sono alle prese con un'autentica emergenza difensiva.