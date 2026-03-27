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Lautaro Martinez mette la Roma nel mirino: vuole giocare subito titolare

Il capitano nerazzurro continua il proprio lavoro alla Pinetina per ritrovare la migliore condizione dopo l'infortunio
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MILANO - Secondo giorno di lavoro alla Pinetina. Ai pochi nerazzurri rimasti a Milano si è aggregato il gruppo degli U23, così da effettuare una seduta più regolare. Ha continuato a lavorare a parte l’infortunato Mkhitaryan. Al pari di Lautaro, che è da considerare guarito ma che segue il suo programma: continuerà ad allenarsi per conto proprio fino alla prossima settimana, quando cominceranno a rientrare i nazionali.

Il programma di Lautaro Martinez verso il rientro

L’idea è quella di seguire un doppio binario di lavoro: atletico e sulla forza, quindi sia campo sia palestra. In questo modo il Toro potrà spingere subito e rifinire la condizione in vista della Roma, gara per la quale punta ad avere subito un posto da titolare a distanza di un mese e mezzo dal guaio muscolare accusato lo scorso 18 febbraio a Bodø. 
 

 

 

 

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