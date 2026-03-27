Lautaro Martinez mette la Roma nel mirino: vuole giocare subito titolare

MILANO - Secondo giorno di lavoro alla Pinetina . Ai pochi nerazzurri rimasti a Milano si è aggregato il gruppo degli U23, così da effettuare una seduta più regolare. Ha continuato a lavorare a parte l’infortunato Mkhitaryan . Al pari di Lautaro , che è da considerare guarito ma che segue il suo programma: continuerà ad allenarsi per conto proprio fino alla prossima settimana, quando cominceranno a rientrare i nazionali.

Il programma di Lautaro Martinez verso il rientro

L’idea è quella di seguire un doppio binario di lavoro: atletico e sulla forza, quindi sia campo sia palestra. In questo modo il Toro potrà spingere subito e rifinire la condizione in vista della Roma, gara per la quale punta ad avere subito un posto da titolare a distanza di un mese e mezzo dal guaio muscolare accusato lo scorso 18 febbraio a Bodø.

