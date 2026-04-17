Chivu: "Scherzavo sulla Champions? Mica tanto...". Poi risponde sul rinnovo

L'Inter batte anche il Cagliari . A San Siro è 3-0 per i nerazzurri. Adesso mancano 7 punti per l'aritmetica dello Scudetto. Il pubblico ha intonato il coro: "Vinceremo il tricolor". Chivu , una volta fatto sentire nel post-partita a DAZN, ha risposto, riferendosi ai tifosi: " E uno scambio di energia , da parte nostra per loro e viceversa. Nelle ultime partite, quando hanno capito l'importanza di questo finale stagione, si sono alzati i decibel . Siamo contenti di generare prestazioni che rendono loro felici".

Chivu: "Champions? Era uno degli obiettivi"

Prima ancora di scendere in campo l'Inter aveva avuto, in seguito alla sconfitta del Como, la notizia dell'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. "Siamo contenti, era uno dei nostri obiettivi. Sappiamo tutti l'importanza di partecipare a questa competizione". Anche a Sky Sport ha ribadito il concetto: "Ho scherzato su obiettivo Champions? Mica tanto. Ero solo ironico ma non scherzavo".

"Barella e Thuram sono tornati alzando il livello"

Chivu a DAZN ha voluto elogiare l'operato dei suoi ragazzi: "Sono arrivate delle critiche per dei pareggi che ci potevano anche stare. Prima della sosta eravamo consapevoli del fatto che si avvicinava il periodo delle nazionali, con tanti giocatori impegnati nel playoff. Questo toglie energie. Una volta tornati, nonostante la delusione, si sono calati nuovamente subito su questa competizione, cercando di essere la migliore versione di sé stessi, alzando le prestazioni. Mi riferisco a Barella, a Thuram, a Lautaro".

A Sky Sport, anche una battuta: "Come vedo i giocatori? Li vedo poco in realtà perché stanno sempre a testa bassa con il telefono in mano. Io li chiamo generazione 'una mano' perché una è sempre occupata con questo telefono. Grazie a Dio, ora è matematico l'obiettivo Champions e ora guardiamo avanti, cercando di essere competitivi fino in fondo"

Chivu: "I ragazzi hanno sempre reagito"

A Sky Sport Chivu si è concentrato sull'importanza della Champions League: "Non è mai semplice, affronti avversari di un certo livello, soprattutto le inglesi. Si rinforzano ogni anno, spendono una marea di soldi per mantenere questo. Non è detto che si possa arrivare fino in fondo, abbiamo mille esempi. Vogliamo essere competitivi anche in Champions, vogliamo essere sul pezzo anche in Champions, l'obiettivo è sempre qualificarsi a quella coppa, non è uno scherzo quando si parla di questo obiettivo. Tutti vogliono giocare la Champions".

Chivu: "Futuro? Ci sarà tempo. Ora mi concentro sul campo"

Sulle parole del presidente Marotta, il quale ha confermato Chivu anche per la prossima stagione, ha risposto a DAZN: "Ho fiducia nella società. Ci siamo sempre sentiti, ci siamo capiti. Ho sempre cercato di dare il massimo in una società che mi ha accolto nel 2007. Sono diciannove anni che passo in questa meravigliosa società. Io mi concentro sul campo, ai miei ragazzi, ci sarà tempo per il futuro".