Inter, Martinez si è preso la porta: l’anno prossimo partirà da numero uno

Martinez prossimo portiere titolare dell’ Inter . Non è ancora una certezza ma allo stato attuale delle cose è lo scenario più probabile. Il numero uno spagnolo si è guadagnato la pole grazie alle prestazioni (fondamentale nella semifinale di Coppa Italia con il Como ) e con un cambio di atteggiamento. Tuttavia, dietro al sorpasso su Vicario - attenzione, non è tagliato fuori, ma ad oggi si ritrova ad inseguire - non ci sono solo ragioni tecniche, ma anche economiche. Evitando di investire su nuovo numero uno, infatti, verrebbero risparmiate risorse per altri obiettivi. Dunque, anche (o soprattutto) per Nico Paz .

Nico Paz, il grande sogno estivo del mercato dell'Inter

Ormai è perfino superfluo ribadire come il talento argentino sia il grande sogno estivo del club nerazzurro. Si tratta di un’operazione complicata, perché sono diversi i tasselli che devono trovare il giusto incastro. Nel momento in cui, però, il Real Madrid - intenzionato a riscattare Nico Paz dal Como - dovesse concedere un’apertura per una cessione con recompra o per un prestito con diritto di riscatto, l’Inter vuole farsi trovare pronta. I tempi, evidentemente, non saranno stretti. Ma, come già sottolineato, Martinez può dare una mano.

Inter, Martinez titolare nella finale di Coppa Italia contro la Lazio

In ogni caso, il portiere spagnolo dovrà anche darsi una mano da solo. Nel senso che dopo essersi preso la scena deve confermarsi in questo finale di stagione. Sarà titolare nella finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Lazio, ma lo sarà anche domani nell’antipasto di campionato, sempre contro la squadra biancoceleste. Non ha avuto tante occasioni in questa stagione - appena 8 tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa -, anche a causa dell’incidente dello scorso 28 ottobre in cui ha perso la vita un disabile di 81 anni. Chiaro che quella situazione abbia inciso e non poco. L’Inter gli è stata vicino, ma comunque qualcosa non ha funzionato. Non in campo, dove si è sempre fatto trovare pronto, piuttosto fuori. Nell’ultimo periodo, però, come già sottolineato, c’è stato un cambio. E allora è giusto cavalcare l’onda.

Un vice esperto per Martinez, Sommer verso il ritorno al Basilea

Tanto più che solo fino ad un paio di mesi fa, la promozione di Martinez a titolare appariva remota. Ad ogni modo, se i piani più recenti verranno confermati, il club nerazzurro prevede anche di affiancare allo spagnolo un vice esperto ed affidabile, che costi poco, ma che possa essere una sorta di rete di sicurezza.

A meno di sorprese, comunque, non sarà Sommer, che da svincolato sta accarezzando l’idea di tornare al Basilea.