Juve, tutti i dubbi di Cristiano Ronaldo senza Champions

ROMA - Sotto i colpi del Milan sono caduti anche i giganti. Soprattutto il più grande di tutti: Cristiano Ronaldo. Uno che a 36 anni punta ancora a essere considerato il migliore del mondo, ma che in questa stagione ha inanellato una serie di prestazioni negative, specialmente quando la Juve avrebbe avuto bisogno di lui. Due partite per tutte: contro il Porto, quando non solo ha fallito l'appuntamento col gol, ma ha pure lasciato via libera alla punizione di Sergio Oliveira che è costata l'eliminazione già agli ottavi di Champions. Poi ieri sera allo Stadium. Perché semplicemente non si è visto, ha giocato a nascondino, si è estraniato dalla lotta, arretrando il proprio raggio d'azione fino a scomparire. E ora praticamente per la prima volta in carriera rischia di restare fuori dalla Champions. Perché a tre giornate dal termine la Juve è quinta, quindi fuori dall'Europa che conta per demeriti sul campo al di là di cosa possa succedere a causa della guerra tra Uefa e Super Lega.