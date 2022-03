Boniek: "Heysel il momento più triste. Maradona? Il più forte"

Boniek incorona Platini e Maradona

A proposito di rimpianti, Boniek ha poi parlato della squalifica che gli ha impedito di giocare proprio la semifinale di Spagna '82 contro l'Italia: "Resta un grosso rimpianto. Sarebbe stata una delle partite più importanti della mia carriera, se avessi perso ma avessi avuto la possibilità di giocare oggi sarei più sereno. Non so come sarebbe finita, ma a volte mi chiedo quale sarebbe stato il risultato se quella partita non l’avessi saltata io ma Paolo Rossi”. Da Rossi a Michel Platini, Boniek ha poi "incoronato" 'Le Roi' come il giocatore più forte con il quale abbia mai giocato: “Michel è il compagno più forte con cui ho giocato, ma il più grande di sempre è stato Maradona. Diego era straordinario, ricordo in un Napoli-Juventus che ci eravamo detti di fargli sentire i tacchetti per intimorirlo un po’. Dopo dieci minuti ci siamo guardati e ci siamo detti ‘questo è troppo bravo, non si può picchiare’. Era un ragazzo sensibile, un campione straordinario. Per misurare la sua grandezza bisogna ricordare che a quei tempi c’era la marcatura a uomo, c’erano i falli veri”.