De Ligt: "Futuro? La Juve mi sta dando sempre più responsabilità"

De Ligt: “Lo scudetto ce lo siamo tolti dalla testa, a meno di un miracolo”

Nessuna illusione scudetto, per carità. Anche perché a un certo punto la Juve era scivolata molto indietro, in classifica e come distacco dalla testa: “Credo che a un certo punto ci trovassimo a quattordici punti dietro la capolista. Poi ci siamo un po' tolti dalla testa lo scudetto: abbiamo detto che dovevamo concentrarci per arrivare alla Champions League e da allora guardiamo partita per partita. Inter, Milan e Napoli stanno continuando a perdere punti e ora siamo a soli sette punti. Dovrebbe accadere un miracolo, ma la situazione sembra già migliore rispetto a 13 partite fa".

De Ligt: “Senza Cr7, persi 30 gol. Vlahovic impressionante”

A inizio stagione la Juve ha perso Cristiano Ronaldo, De Ligt non fa mistero che questo sia stato un addio duro da digerire: “Abbiamo perso Ronaldo alla fine dell'estate e naturalmente si perdono con la sua partenza anche trenta gol. Non potevamo prendere immediatamente qualcuno come Vlahovic perché era tardi. Questo ci è certamente mancato all'inizio". A gennaio la svolta con l'arrivo del serbo: “Quando ho giocato contro di lui avevo già notato quanto fosse forte e tecnicamente bravo. E ciò che mi ha veramente impressionato è la sua motivazione nel segnare, quasi chiamava i compagni di squadra se non riceveva la palla. Avevo bisogno di un attaccante come lui davanti".

De Ligt: “Lo step in più di Raiola? L'ho fatto già 3 mesi fa”

La stagione di De Ligt: “Ho notato che il club mi sta dando sempre più responsabilità. Ora Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci sono spesso infortunati, quindi c'è ancora più pressione sulle mie spalle, il che mi piace. Mi accorgo che posso assumere un ruolo importante". I tifosi attendono di sapere quale sarà a giugno il futuro dell'ex Ajax, lui sembra rassicurarli: “Siamo ancora in competizione su tre fronti e mi sto davvero divertendo qui. Ho notato che imparo di più ogni settimana e questo mi piace molto. Quello che ha detto Mino è già successo tre mesi fa; tante cose possono cambiare in questo tempo... Al momento mi sto concentrando completamente su questa stagione".