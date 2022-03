Fiorentina-Juve, tentazione Aké per Allegri: il francese può partire titolare

Il conto alla rovescia verso la semifinale di andata di Coppa Italia è ormai terminato. Dopo l’ultimo allenamento svolto nel pomeriggio di martedì 1° marzo la Juventus è partita alla volta di Firenze, dove mercoledì 2 con inizio alle 21 la squadra di Allegri giocherà i primi 90 minuti del doppio confronto contro la Fiorentina.

Coppa Italia, il ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze Al “Franchi” è facile immaginare un match dai contenuti agonistici molto elevati, vuoi per l’importanza della posta in palio, con la Fiorentina decisa a conquistare una finale che manca dal 2014 e la Juventus, collezionatrice “seriale” di Coppe Italia negli ultimi anni (cinque trionfi dal 2015), che vorrà quantomeno conservare la lunga imbattibilità che, tra campionato e Coppe, ha ormai toccato quota 17 partite ufficiali, trascinata da un Dusan Vlahovic in grande spolvero e pronto a vivere la prima notte da ex due mesi dopo il clamoroso trasferimento in bianconero.

Fiorentina-Juve, i convocati di Allegri Max Allegri ha diramato l’elenco dei convocati per la gara in terra toscana. Non ci sono sorprese e come previsto è lunghissimo l’elenco degli indisponibili. Gli assenti saranno nove, l’ultimo dei quali Denis Zakaria, fermo per almeno tre settimane dopo la lesione all'adduttore rimediata a Empoli. Ancora rinviato anche il ritorno di Paulo Dybala, che dopo il risentimento muscolare accusato nel derby del 18 febbraio potrebbe tornare a disposizione domenica contro lo Spezia. In lista anche Diego Stramaccioni, difensore classe 2001. I convocati: Perin, Pinsoglio, Szczesny; Bonucci, Cuadrado, De Sciglio, De Ligt, Pellegrini, Stramaccioni; Arthur, Locatelli, Miretti, Rabiot; Aké, Kean, Morata, Soulé, Vlahovic.