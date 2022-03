Juve, senti Brian Laudrup: "Ramsey? E' il più forte, ma è sempre ko"

“ Aaron Ramsey ? Nessuno mette in doti le sue qualità tecniche. Ma mancano 10 partite al termine della Premiership scozzese e in campionato si è visato in campo appena 31 minuti da quando è arrivato”. Parola della leggenda dei Glasgow Rangers Brian Laudrup , ex Fiorentina e Milan , oggi editorialista per lo Scottish Daily Mail.

Laudrup su Ramsey: “E’ il più forte, ma è sempre infortunato”

Una stoccata senza sconti per il centrocampista gallese classe 1990, arrivato in prestito dalla Juve proprio a gennaio. Laudrup, nel suo intervento, sottolinea: “Sicuramente è il giocatore più forte di tutto il torneo ma le sue condizioni fisiche sono deficitari e il tempo sta volando via”.

Quindi la frecciata proprio in relazione ai continui infortuni. Circa l’ultimo stop di Ramsey, non ne è stata specificata la causa dagli stessi Rangers. E Laudrup rincara: “Il giocatore continua a soffrire dei problemi muscolari palesati alla Juve ed è chiaro come, ad Ibrox, non sia certo arrivato nelle migliori condizioni”.

L’ex Juve Ramsey ancora out per ragioni fisiche non precisate

Da quando è arrivato sulla sponda protestante di Glasgow, Ramsey ha giocato 15’ contro gli Hearts lo scorso 6 febbraio e altri 16 contro l’Hibernian nella gara del 9. L’unico impiego da titolare risale alla gara di ottavi di finale di Scottish Fa Cup del 12 febbraio scorso, vinta 3-0 in trasferta contro l’Annan Athletic di League Two (quarta serie). Dopodiché, appena 5’ contro il Borussia nella vittoria per 4 a 2 di Dortmund in Europa League e i mancati impieghi nelle successive tre partite Dundee United e Motherwell in campionato (entrambe pareggiate) e Dortmund nella gara casalinga di ritorno.