Fiorentina-Juve: anche Batistuta al Franchi

Un ospite illustre questa sera al Franchi per Fiorentina- Juve . Stiamo parlando dell'andata delle semifinali di Coppa Italia, fischio d'inizio alle 21, dove l'attesa è tutta per il ritorno di Dusan Vlahovic – da bianconero – in quel di Firenze. Ma non sarà l'unico 'bomber' da osservare. In tribuna ci sarà infatti l'indimenticato ex viola, l'argentino Gabriel Batistuta , Batigol per i tifosi della Fiorentina.

Batistuta: “Giochiamo contro una squadra normale”

E Batistuta ci ha messo davvero poco per entrare in clima partita. L'ex attaccante sudamericano è a Firenze in quanto testimonial di un evento per la riqualificazione del nuovo stadio Artemio Franchi. Intanto pensa a Fiorentina-Juve, la grande classica da inizio anni '80 in poi. La partita che il Re Leone sentiva più di tutte quando era viola anche lui. “Spero di essere allo stadio, qui sono a casa. Andrà bene, sono fiducioso. Giochiamo contro una squadra normale, non è che giochiamo contro chissà chi. Forza Fiorentina”. Niente paura, insomma. La Fiorentina deve giocarsela ad armi pari. In campionato, a Torino, i viola fecero una buona figura, capitolando solo all'ultimo minuto a opera di Cuadrado. Da allora, però, sono cambiate molte cose, prima tra tutte la casacca di Vlahovic, non più gigliata ma bianconera. L'attacco toscano è poi mutato profondamente con gli arrivi di Cabral, Piatek e Ikonè.