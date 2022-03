Juve, i convocati per la Sampdoria: possibile nuova chance per Aké

La Juventus inaugura contro la Sampdoria un mini-ciclo di tre partite prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Dalle gare di Genova contro i blucerchiati e quelle casalinghe contro Villarreal in Champions e Salernitana in campionato passerà gran parte del prosieguo della stagione dei bianconeri, chiamati ad un tris di vittorie per vivere una primavera da protagonisti su ogni fronte.

Samp-Juve, tra i convocati torna Alex Sandro Dopo l’allenamento di rifinitura e prima della partenza per Genova Max Allegri ha diramato l’elenco dei convocati. Come previsto i soli Alex Sandro e De Sciglio sono tornati a disposizione, gli altri infortunati saranno assenti anche a Marassi, compresi Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, che Allegri conta di recuperare per la Champions. Ancora in lista gli Under 23 Stramaccioni, Miretti e Aké. I convocati: Perin, Pinsoglio, Szczesny; Alex Sandro, Cuadrado, Danilo, De Sciglio, De Ligt, Pellegrini, Rugani, Stramaccioni; Arthur, Locatelli, Rabiot, Miretti; Akè, Kean, Morata, Vlahovic.

Turno di riposo rinviato per Vlahovic Quanto alla formazione, l’emergenza impedirà di ricorrere al turnover. Scelte quindi di fatto obbligate, con Danilo, alla centesima presenza con la Juventus, che agirà da esterno destro difensivo con De Ligt e Rugani coppia centrale, mentre a sinistra Pellegrini è favorito sugli stessi Alex Sandro e De Sciglio. A centrocampo Arthur, Locatelli e Rabiot. In attacco non dovrebbero esserci dubbi circa la presenza di Alvaro Morata e di Dusan Vlahovic, entrato in diffida dopo il giallo contro lo Spezia: l’eventuale turno di riposo per il serbo dovrebbe materializzarsi contro la Salernitana in vista della super-sfida all’Inter dopo la sosta.