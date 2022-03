La stampa inglese esalta Bentancur e Kulusevski: "Le speranze del Tottenham"

Conte è riuscito a riportare gli Spurs in lotta per la zona Champions League , obiettivo minimo della stagione, nonostante qualche alto e basso di troppo, ma nelle ultime settimane il rendimento della squadra è tornato su livelli d’eccellenza, anche grazie agli innesti portati dal mercato di gennaio, ovvero Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski dalla Juventus.

La terza svolta nell’annata degli Spurs, almeno secondo quanto riportato dal ‘Times’, è coincisa con le dimissioni dello stesso Hitchen, fatte arrivare alla società a inizio febbraio, ovvero proprio poco dopo la fine del mercato invernale condotto dal nuovo responsabile dell’area tecnica Fabio Paratici . In carica dal 2017, Hitchen è stato congedato dal Tottenham con un freddo ringraziamento sul sito ufficiale. Una scelta che secondo il quotidiano inglese riflette la rottura in essere già da tempo tra il dirigente e la società e la totale apertura di credito concessa a Paratici.

Bentancur e Kulusevski, le "speranze" degli Spurs

Così il rendimento di Bentancur e soprattutto di Kulusevski hanno smentito anche gli scettici e coloro che ritenevano “di comodo” le scelte di Paratici di iniziare a fare mercato attingendo al proprio ex club, dove aveva lavorato per undici stagioni. Quelle che sembravano scelte dettate dalla "disperazione" si sono invece trasformate in “speranze”. Le stesse che società e tifosi nutrono in vista della prossima estate, quando il Tottenham e il suo nuovo ds dovranno provare a pescare anche in altri club. Nella speranza di poter utilizzare anche gli incassi della qualificazione alla Champions League.