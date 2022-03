Kulusevski ha conquistato il Tottenham: lo svedese è già intoccabile

La goleada contro l’Everton ha rilanciato le quotazioni del Tottenham nella corsa ad un posto nella prossima Champions League. La squadra di Antonio Conte , attesa ora dagli scontri diretti contro Manchester United e West Ham, dovrà ritrovare quella continuità di prestazioni e di risultati smarrita nelle ultime settimane per lottare fino alla fine per l’obiettivo stagionale.

Gli ex Juve rilanciano il Tottenham

Del resto ad una squadra capace di vincere in casa del Manchester City le potenzialità non mancano di certo, anche grazie agli innesti arrivati dal mercato di gennaio. Il riferimento è in particolare a Dejan Kulusevski, ingaggiato dalla Juventus insieme a Rodrigo Bentancur, e già capace di conquistare Antonio Conte e i tifosi di White Hart Lane.

Tottenham, Dejan Kulusevski ha già conquistato Conte

Il tempo di ambientamento del jolly offensivo svedese alla realtà inglese è stato infatti brevissimo. Appena due gare da subentrato in campionato contro Southampton e Wolverhampton, entrambe perse dal Tottenham, e quella di FA Cup contro il Brighton, poi Conte gli ha consegnato una maglia da titolare senza più togliergliela, complice l’ottimo rendimento dell’ex Atalanta e Parma. I numeri del resto parlano chiaro ed evidenziano come a Kulusevski siano bastate quattro gare da titolare in Premier per accumulare lo stesso bottino messo insieme nei primi quattro mesi di campionato con la Juventus, ovvero due gol e tre assist, compresi i due passaggi vincenti sfornati contro l’Everton.