De Ligt sta con Allegri: "Ha il Dna della Juve: qui conta solo vincere"

Juve, De Ligt è il nuovo leader della difesa

Tuttavia, dopo due annate con qualche alto e basso, in questa stagione De Ligt ha vissuto un ulteriore step nel proprio rendimento, nonostante le frequenti assenze causa infortunio di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. De Ligt è quindi diventato il leader della retroguardia della Juventus, che spera di riuscire a trattenerlo nonostante l’interesse delle grandi d’Europa si stia intensificando.

De Ligt non si accontenta: "Devo ancora migliorare"

Intervistato da 'The Guardian', De Ligt non ha parlato del proprio futuro, ma solo della ferrea volontà di continuare a migliorare e di assumersi le proprie responsabilità, come accaduto dopo il gol subito contro il Villarreal in Champions League: “Io sono il maggior critico di me stesso. So sempre quando faccio qualcosa di sbagliato. Per crescere bisogna assumersi le responsabilità degli errori commessi e ammettere che in qualche situazione si sarebbe potuto fare meglio. Chiellini è diventato chi è adesso proprio in questo modo: ha 37 anni e ogni giorno si allena per migliorare. L’esperienza aiuta a crescere: a 15 anni giocavo come centrocampista, fare il difensore è un’altra cosa e si impara sempre”.