Juventus-Villarreal: tra i convocati tornano Dybala e Chiellini

Ecco la Juve che affronterà il Villarreal in tutti i suoi effettivi: Massimiliano Allegri ha infatti diramato la lista dei convocati per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dall'1-1 della Spagna, chi vince entra tra le magnifiche otto europee. Con un pareggio si va invece ai supplementari, eventualità che Allegri ha sottolineato in conferenza stampa per dire che non saranno solo gli undici titolari a dover vincere la partita, ma anche chi entrerà successivamente.