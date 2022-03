Inter, pericolo diffidati in vista della Juve: in tre rischiano

L' Inter non teme solo la Fiorentina , che si presenterà sabato pomeriggio a San Siro per tenere viva la fiammella Europa. I nerazzurri di Inzaghi devono infatti stare attenti anche ai cartellini gialli: dopo la sosta per la Nazionale, infatti, ci sarà l'impegno in casa della Juve di Massimiliano Allegri , crocevia importante per lo scudetto, oltre che scontro diretto. Simone Inzaghi dovrà dunque valutare se risparmiare i giocatori che sono a rischio ire dell'arbitro o se schierarli comunque, indifferente ai possibili provvedimenti disciplinari.

Inter: Lautaro e Bastoni rischiano la Juve

Sono tre i calciatori diffidati in casa Inter, tutti importanti, uno per reparto. Se per Vidal non è facile ipotizzare la sua presenza sabato – a quanto pare, sarebbe influenzato – per gli altri due possiamo parlare invece di due titolari, ovvero Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni. Dovessero, insomma, prendere un cartellino giallo contro la Fiorentina, automaticamente sarebbero squalificati per la trasferta di Torino. Non dimentichiamo che qualora i nerazzurri non dovessero fare bottino pieno contro i viola e la Juve come da pronostico dovesse battere la Salernitana, la squadra di Inzaghi nel derby d'Italia sarebbe a rischio sorpasso. L'Inter non vuole perdere pezzi per la sfida contro i bianconeri, ma allo stesso tempo non può trascurare l'impegno contro la Fiorentina di Italiano. Inzaghi potrebbe comunque pensare a un mini turnover, con Alexis Sanchez al posto di Lautaro e anche Bastoni inizialmente in panchina. In difesa, però, diventa più difficile fare rotazioni considerata l'assenza di De Vrij.