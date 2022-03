Desailly punta il dito contro Pogba: "È troppo pigro"

Paul Pogba si augurava di festeggiare in maniera diversa il suo ventinovesimo compleanno, ma l' Atletico Madrid gli ha rovinato i piani. Dopo essere stato relegato in panchina dal tecnico Rangnick , il francese è stato chiamato in causa dal tecnico tedesco a poco più di 20' dalla fine, ma il suo apporto non è servito ai Red Devils per pareggiare il match e proseguire il cammino in Champions League. Tra i primi scontenti al triplice fischio insieme a Cristiano Ronaldo , Pogba è finito nuovamente sotto accusa per le prestazioni non proprio esaltanti con la maglia dello United.

Desailly accusa Pogba: "Indisciplinato"

A puntare il dito contro il francese classe 1993 ci ha pensato il connazionale Marcel Desailly, che ha analizzato le ultime partite di Pogba e lo ha accusato di essere pigro. Per l'ex Milan, infatti, il centrocampista si limiterebbe allo stretto necessario in campo e quando i risultati non vengono come sperato è facile addossargli tutte le colpe: "Se gli permetti di fare il regista alle spalle di Ronaldo lui ne trarrà vantaggio. Non si tirerà mai indietro nell'aiutare la squadra, ma rispetto a Fred o McTominay è molto più pigro. Sarà di certo più talentuoso, ma a volte imbroglia e non dà alla squadra quello di cui ha bisogno. Pogba non ha disciplina". Le parole di Desailly a beIn Sport contro il connazionale sono dure, ma servono alla dirigenza dello United per prendere le giuste decisioni per il futuro.

Pogba, quale futuro dopo lo United?

In scadenza di contratto nel giugno prossimo, Pogba si guarda intorno e cerca la giusta destinazione per il prosieguo della carriera. Il ventinovenne non si nasconde all'idea di poter tornare a Torino alla Juve, ma diversi sono i rumors di mercato che lo vedono coinvolto. Da Manchester c'è chi lo accusa per la troppa leggerezza in campo degli ultimi mesi e c'è anche chi ha sottolineato che uno United senza Pogba non è chissà quale tragedia. La risposta del francese non è però tardata ad arrivare, con l'entourage del giocatore che nei mesi passati ha fatto sapere che l'intenzione del centrocampista è "giocare per trofei ambiziosi".