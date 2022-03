Juventus fuori dalla Champions, il titolo crolla in Borsa

Le prime conseguenze della clamorosa disfatta subita dalla Juventus in Champions League sono di natura economica. Prima ancora di conoscere nei dettagli l'entità dei mancati incassi per la precoce eliminazione nella competizione, che ha visto i bianconeri uscire per il terzo anno di fila agli ottavi di finale, il giovedì si è infatti aperto con un pesante rosso presso la Borsa di Milano.

Borsa, crolla il titolo Juventus In Piazza Affari infatti il titolo Juventus ha fatto registrare una perdita del 6% già dopo le prime ore di contrattazioni, fermandosi a quota 0,32 euro per azione. Non si tratta del minimo storico di questo inizio 2022, toccato lo scorso 7 marzo a quota 0,28, curiosamente all'indomani della vittoria, pur sofferta, contro lo Spezia, ma l'avvio di seduta sottovendite era ampiamente previsto dopo la pesante sconfitta per 3-0 che ha chiuso l'avventura continentale della squadra di Allegri per la stagione 2021-2022.