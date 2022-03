Juve, Locatelli positivo al Coronavirus: sarà emergenza contro la Salernitana

A poche ore dalla cocente delusione per l'eliminazione subita ad opera del Villarreal nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in casa Juventus piove sul bagnato con la notizia della positività al Coronavirus di Manuel Locatelli .

La squadra di Max Allegri è tornata subito ad allenarsi in vista della gara di domenica pomeriggio contro la Salernitana , valida per la 30a giornata di campionato ed ultimo impegno prima della sosta di fine marzo per i playoff delle Nazionali verso Qatar 2022, dopo la quale la Juve affronterà l' Inter , ed ecco che la notizia di Locatelli è andata a peggiorare il già basso morale della truppa bianconera.

Locatelli positivo, trema anche Mancini

"Juventus Football Club comunica che oggi è emersa la positività al Covid-19 di Manuel Locatelli. Il calciatore, in accordo con l’autorità sanitaria locale, è già stato posto in isolamento" si legge nel comunicato ufficiale diramato dalla società. L'ex centrocampista di Milan e Sassuolo dovrà quindi saltare la gara contro la Salernitana, ma a tremare è anche il ct dell'Italia Roberto Mancini in vista della prima sfida dei playoff in programma il 24 marzo a Palermo contro la Macedonia del Nord.