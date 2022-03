Inchiesta plusvalenze Juve, anche Bernardeschi e Alex Sandro in Procura

La Procura di Torino ha continuato venerdì le audizioni dei giocatori della Juventus nell'ambito dell'inchiesta sui conti della società bianconera. I vertici del club sono indagati per falso in bilancio dai pm torinesi nel secondo filone di indagine che si concentra sulla cosiddetta 'manovra stipendi', il differimento del pagamento di alcune mensilità per fronteggiare gli effetti della crisi economica causata dalla pandemia di Covid.