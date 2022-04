La Juve torna al lavoro: obiettivo Cagliari, tre assenti

Juve: a Cagliari senza Morata, De Sciglio e Locatelli

"Riprende al Training Center la preparazione alla trasferta di Cagliari - è la nota del club torinese -. I bianconeri, dopo il giorno di pausa di ieri, oggi sono scesi in campo in mattinata: nel menu di giornata, un lavoro focalizzato sulla tecnica. La squadra si è infatti concentrata su esercitazioni tecniche per il possesso palla, con spostamento del fronte di gioco. Successivamente, ci si è concentrati sulle conclusioni con difesa schierata. Giovedì il gruppo è atteso ancora al mattino". Allegri in vista della sfida contro sardi oltre ai lungodegenti Chiesa, McKennie e Kaio Jorge dovrà fare a meno anche degli squalificati Morata e De Sciglio e dell'infortunato Locatelli: l'ex centrocampista del Sassuolo dovrebbe rientrare ad inizio maggio, per il rush finale di campionato.