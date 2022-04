Allegri: "Non siamo stati lucidi. Quarto posto? Attenzione alla Fiorentina"

La Juve stecca in casa contro il Bologna e perde due punti preziosi nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, ultimo obiettivo rimasto almeno in campionato della tribolata stagione dei bianconeri, che ha quindi fallito l'opportunità di tornare al successo in casa dopo il ko contro l'Inter, al quale era seguito il successo in rimonta a Cagliari.

Del Piero torna allo Stadium, ma la Juve stecca A quattro giorni dal ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina, e nel giorno del ritorno di Alex Del Piero allo Stadium per la prima volta dopo l'addio alla maglia bianconera nel maggio 2012, la squadra di Allegri è stata salvata al 95' da un colpo di testa di Dusan Vlahovic, che è riuscito a limitare almeno in parte i danni di una prestazione non esaltante della Juve, andata sotto in avvio di ripresa per un gol di Marko Arnautovic.

Allegri: "Ci è mancata lucidità negli ultimi minuti" Il finale convulso, dominato dal fallo di Souamoro su Morata che ha determinato una lunga sosta al Var da parte dell'arbitro Sacchi, ha visto la Juve giocare in 11 contro 9 gli ultimi 15 minuti recupero compreso per le espulsioni dello stesso Soumaoro e di Medel per proteste, ma gli assalti bianconeri hanno prodotto solo il gol del pareggio. Max Allegri, particolarmente trafelato durante il match vissuto in maniche di camicia per dare indicazioni ai suoi, si è presentato ai microfoni di 'Dazn' con oltre 40 minuti di ritardo rispetto alla fine della partita, analizzando così la gara: "Siamo consapevoli che per mantenere il quarto posto dobbiamo pensare ad una partita alla volta. Oggi abbiamo fatto un brutto primo tempo pur avendo avuto un paio di occasioni, poi dopo che siamo andati sotto siamo cresciuti. Ultimamente prendiamo sempre gol e così le partite si complicano. Dobbiamo essere più lucidi, nel finale ci è mancato questo dopo il gol del pareggio: mancavano pochi minuti, ma il tempo per vincere c'era. Comunque a inizio stagione queste partite le avremmo perse".