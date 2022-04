Juve, Pasqua di lavoro e allenamento dopo il Bologna

La Juve deve mettersi subito alle spalle il pareggio strappato all'ultimo minuto nella gara contro il Bologna . Ad imporlo è il calendario, e la squadra di Massimiliano Allegri è tornata al lavoro per iniziare a preparare il prossimo impegno di Coppa Italia contro la Fiorentina , nella semifinale di ritorno in programma all'Allianz Stadium, mercoledì 20 aprile alle ore 21:00.

Juve, lavoro su tattica e possesso palla

I bianconeri si sono ritrovati nel giorno di Pasqua allo Juventus Training Center della Continassa per svolgere una sessione di allenamento mattutina. Gli elementi maggiormente impegnati nella sfida di ieri sera contro il Bologna, hanno svolto una seduta di scarico, mentre il resto del gruppo ha lavorato in campo, con esercitazioni tecniche, sul possesso palla, per poi concludere con una partitina finale. La Juventus, tornerà ad allenarsi domani, sempre di mattina, trascorrendo quindi tutte le festività pasquali in campo.

Juve, testa alla Fiorentina

La squadra di Massimiliano Allegri, ha l'opportunità di riscattare il deludente pareggio in campionato, conquistando la finale di Coppa Italia. A suonare la carica è stato il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, che ha subito voltato pagina, invitando i compagni a concentrarsi sulla sfida contro la Fiorentina. Sui social ha scritto: "Adesso sotto con la Coppa Italia".