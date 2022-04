La Juve celebra il gol scudetto di Borriello: l'attaccante ricambia su Twitter

Al termine del campionato sarebbe arrivato il primo dei nove scudetti consecutivi e anche se la ricorrenza non sarà festeggiata con un altro tricolore, i ricordi di quella stagione sono ben scolpiti nella memoria dei tifosi juventini. Quel campionato visse in particolare di un punto di svolta, la vittoria sul Cesena datata proprio 25 aprile , fondamentale per tenere a distanza il Milan vittorioso in contemporanea per 1-0 sul Genoa .

Cesena-Juventus 2012: quando Borriello ha fatto la storia

Ironia della sorte per i tifosi del Milan il fatto che a segnare quello che è passato alla storia come il gol scudetto per la Juve fu proprio un ex rossonero come Marco Borriello, protagonista del titolo del 2010 con 14 gol, ma in quella stagione passato in prestito dalla Roma alla Juventus. Borriello segnò appena due gol (l’altro al Novara), ma è ricordato dai tifosi per la rete ai romagnoli, della quale la società ha ricordato l’anniversario su Twitter nella rubrica “Goal of The Day”.