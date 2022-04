“Conte spinge il Tottenham ad acquistare Kulusevski”

Antonio Conte sollecita il Tottenham a investire subito i soldi che servono per acquistare a titolo definitivo Cristian Romero e Dejan Kulusevski , arrivato in prestito a gennaio dalla Juve insieme a Rodrigo Bentancur . Per l'estate, poi, l'allenatore italiano vorrebbe che la dirigenza chiudesse per altri cinque giocatori. Lo scrive l'Express.

Tottenham, per Kulusevski servono 30 milioni di euro

A gennaio Conte non aveva gradito che gli Spurs si facessero soffiare sotto il naso alcuni giocatori, come Luis Diaz, finito al Liverpool. E aveva chiuso la sessione invernale di mercato solo con Bentancur e Kulusevski. Soprattutto il secondo sta contribuendo con gol e assist al tentativo del Tottenham di conquistare un posto nella prossima Champions League. Conte è soddisfatto e non vuole farsi scappare l'ex Juve. Espn fa sapere che i dirigenti si sarebbero già impegnati nei confronti del tecnico leccese a far firmare Romero e Kulusevski. Per quest'ultimo sono necessari 30 milioni di euro circa per il trasferimento definitivo. Conte per l'estate chiede poi un portiere di riserva, un difensore centrale, un terzino destro, un centrocampista centrale e un attaccante di riserva. Una piccola rivoluzione che questa volta i capi sono decisi a sostenere. Anche se il budget dipenderà dalla posizione finale in classifica della squadra.