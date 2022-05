Juve, Allegri prepara la sfida al Genoa: Cuadrado e De Sciglio a parte

La Juventus di Massimiliano Allegri prosegue spedita verso la sfida di venerdì sera a Marassi, ore 21, contro il Genoa di Blessin. I bianconeri, che giocheranno in anticipo, poi potranno concentrarsi al meglio in vista della finale di Coppa Italia di Roma contro l' Inter , ma prima di tutto bisogna ottenere un risultato positivo a Genova per provare ad assediare il terzo posto occupato dal Napoli di Spalletti.

Juve, Cuadrado e De Sciglio a parte

La seduta odierna, che si è svolta sotto la guida attenta del tecnico Massimiliano Allegri, ha visto i bianconeri scendere in campo per esercitazioni tecniche per la fase di possesso palla, specifiche per reparto, e partitella finale. Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio si sono allenati parzialmente in gruppo.

Genoa-Juve, ecco la squadra arbitrale

Intanto nelle scorse ore è stata ufficializzata la squadra arbitrale che dirigerà l'incontro di Marassi tra il Genoa di Blessin e la Juve di Max Allegri. Fischio d'inizio affidato a Simone Sozza della sezione di Seregno che sarà coadiuvato dagli assistenti Sergio Ranghetti di Chiari e Mauro Vivenzi di Brescia. Il quarto ufficiale sarà Juan Luca Sacchi di Macerata, VAR Abisso di Palermo e AVAR Di Iorio di VCO.