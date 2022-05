Juve, Locatelli torna ad allenarsi in gruppo in vista dell'Inter

E' scattato ufficialmente il countdown verso la finale di Coppa Italia 2021-2022. In casa Juve , la preparazione prosegue senza sosta con l'allenamento completata in mattinata. Una seduta studiata interamente in funzione dell' Inter , che i bianconeri affronteranno mercoledì.

Juve: possesso e costruzione dalla difesa in vista dell'Inter

Oggi, nel dettaglio, la squadra si è concentrata sulla fase del possesso, lavorando su esercitazioni nei tre settori del campo. Poi il gruppo si è allenato sulla costruzione dalla difesa, sulla gestione della palla e infine sulla manovra avanzata, a centrocampo e in attacco.

Juve, buone notizie: Locatelli torna in gruppo ed è convocabile

Manuel Locatelli ha svolto allenamento in gruppo. Questa la notizia più bella per Massimiliano Allegri. L'ex Sassuolo, fermo proprio dalla sfida all'Inter - quella di campionato a inizio aprile - per via di una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il giocatore non ha certo novanta minuti nelle gambe, ma è convocabile per l'importante sfida che si disputerà mercoledì 11 maggio con fischio d'inizio alle 21 allo stadio Olimpico di Roma. Domani, per la Juve, altra seduta d'allenamento mattutina.