Juve, Lapo saluta Chiellini e Dybala: "Grandi uomini e grandi giocatori"

La Juve saluta Chiellini e Dybala, il messaggio di Lapo Elkann

Il cugino del presidente Andrea Agnelli non è ovviamente entrato nel merito delle decisioni della società, che ha avuto un ruolo chiave soprattutto nella separazione da Dybala, giunta dopo sette anni di gol e successi che non sono bastati alle due parti per trovare un accordo per il prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno, ma ha voluto accomunare in un saluto e un ringraziamento unico due dei giocatori simbolo dei nove anni di dominio ininterrotto avuto dalla Juve in Serie A.